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8K: знание – в массы!


16.09.2020 10:17

 

 

Ассоциация 8K запустила образовательный сайт. На новом сетевом ресурсе собрана информация о контенте 8K и устройствах для его отображения. Цель создания сайта – рассказать потребителям о преимуществах 8K и повысить общий уровень знаний о современных технологиях.

 

Множество инструментов, доступных посетителям сайта, помогают разобраться в том, что такое 8K. Здесь можно найти список моделей телевизоров, характеристики которых отвечают требованиям стандарта 8K, «путеводитель» по соответствующему контенту, а также простую для понимания информацию о технологиях и основных преимуществах 8K. Создатели ресурса считают, что, несмотря на объединённые усилия производителей и экспертов по продвижению нового стандарта, именно от потребителей будет зависеть, насколько будет востребована новая технология и как быстро она станет привычной для большинства пользователей.

 

Ассоциация также готовит большой вебинар для прессы и профессионалов рынка. В ходе онлайн-презентации будет рассказано о последних достижениях в развитии 8K и о тех препятствиях, которые пока ещё существуют и мешают всестороннему внедрению нового стандарта. Информация о вебинаре вскоре должна появиться на официальном сайте Ассоциации.

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