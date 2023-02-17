9,5-дюймовые вуферы Satori TeXtreme

17.02.2023 00:08

Ассортимент басовых драйверов серии Satori TeXtreme с диафрагмами из тонкослойного карбонового композита (технология Thin-ply Carbon Diaphragms, TPCD) – их выпускает компания SB Acoustics – расширен. В серии появились четырёх- и восьмиомный 9,5-дюймовые вуферы WO24TX-4 и WO24TX-8 Textreme с увеличенной номинальной мощностью (90 Вт).

Одним из самых популярных мидбасовых драйверов серии Satori TeXtreme до сих пор был пятидюймовый MW13TX-4; его можно увидеть в Hi-Fi-колонках многих аудио брендов. Ещё две модели – это MW16TX-8 (6,5”) и более крупный, 7,5-дюймовый, MW19TX-8; последний благодаря своим характеристикам весьма востребован среди производителей, выпускающих, в частности, профессиональные студийные мониторы. Новый драйвер – самый большой серийно выпускаемый динамик с технологией TPCD.

Компания SB Acoustics была в числе тех производителей динамиков, которые первыми начали использовать материалы TeXtreme для изготовления диффузоров. Технология была разработана для применения в аэрокосмической отрасли, а также для создания гоночных болидов «Формулы 1». Базовая конструкция в WO24TX-4 и WO24TX-8 Textreme подверглась ряду усовершенствований, которые позволили разработчикам добиться значительного улучшения динамических характеристик.



