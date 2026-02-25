«А я солнышко нашёл…»

25.02.2026 14:16

После долгой зимы любые яркие цвета – бальзам на душу и отрада для глаз. Компания Audioengine выпустила аудиокомпоненты серии A2+ в новой отделке Limoncello Yellow (жёлтый цвет оттенка «лимончелло»).



Audioengine A2+ Home Music System – это готовый комплект, в который входят настольные громкоговорители, подставки для них (модель DS1M), активный сабвуфер S6 и виниловый проигрыватель C6 (производства Crosley). Компоненты, корпуса которых покрыты ярким жёлтым рояльным лаком, выпущены ограниченной партией. Сообщается, что лак наносится в 13 слоёв, после чего полируется вручную. Производитель гарантирует не «схожесть цветов», а полное, идеальное соответствие отделки всех компонентов, входящих в комплект.



Колонки из A2+ Home Music System предназначены для использования в небольших помещениях, где требования к размеру акустических систем жёстче, чем к качеству звука. Мощность АС: 20 Вт (RMS) на канал / 4 Ом, пиковая: 30 Вт (60 Вт общая). Подключение – по Bluetooth 5.3 (дальность до 30 м), с поддержкой aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC и SBC. Традиционный проводной вариант – через цифровой разъём USB-C с поддержкой разрешения до 24 бит / 96 кГц; также имеются аналоговые входы RCA и 3,5 мм. Есть встроенный ЦАП PCM5100A. АЧХ системы: 65 Гц – 22 кГц. Динамики: басовик 2,75” и твитер 0,75”. Сабвуфер в полностью закрытом корпусе комплектуется шестидюймовым низкочастотным драйвером и встроенным усилителем класса D мощностью 140 Вт (RMS; пиковая до 210 Вт). Граница нижних частот: 33 Гц. Есть возможность регулировки громкости, настройка кроссовера (40-130 Гц) и фазы (0-180 градусов); коммутация – через RCA/LFE и 3,5 мм вход, а также без проводов при наличии фирменного трансмиттера/ресивера W3.



Виниловый проигрыватель, входящий в комплект, разработан инженерами компании Crosley. Это модель с ручным управлением и ременным приводом с двумя скоростями вращения. Входящий в комплект поставки тонарм – с настраиваемым противовесом и антискейтом. Проигрыватель поставляется с предустановленной головкой звукоснимателя производства Audio-Technica. Есть встроенный переключаемый фонокорректор/предусилитель и выходы RCA, а также модуль Bluetooth для беспроводного подключения.