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«А мне опять твой голос чудится…»


23.06.2022 14:03

 

 

Новую способность голосового ассистента Alexa, о появлении которой корпорация Amazon объявила на состоявшейся 22 июня пресс-конференции, кое-кто из экспертов и пользователей счёл довольно пугающей.

 

Теперь обладатели «умных» устройств с Alexa могут попросить голосового помощника поговорить с ними голосом… умершего родственника или друга. Рохит Прасад (Rohit Prasad), старший вице-президент компании и глава исследовательского департамента в команде, работающей с Alexa, подчеркнул, что новую функцию можно использовать для сохранения памяти об умершем любимом человеке. Прасад напомнил аудитории, что во время пандемии очень многие потеряли своих близких, и сказал буквально следующее: «Искусственный интеллект не может облегчить боль утраты, но помогает помнить».

 

Впрочем, главное в этой новости, конечно, то, что Алекса теперь может воспроизводить голос абсолютно любого человека, с присущими только ему интонациями и модуляциями. Раньше на обучение голосового ассистента уходили целые часы. Теперь для того, чтобы он начал говорить «за того парня», требуется менее минуты прослушивания записанного голоса. Во время презентации сотрудники Amazon показали видеоролик, в котором ребёнок спрашивает Алексу: «Бабушка может дочитать мне “Волшебника Страны Оз”?» Alexa даёт утвердительный ответ – со своими обычными интонациями – после чего начинает читать сказку голосом, который, как утверждают разработчики, очень похож на голос бабушки. Похоже, недалёк тот день, когда люди смогут вести продолжительные наполненные смыслом беседы с людьми, которых давно нет рядом; по крайней мере, Amazon вплотную приблизилась к этой возможности, до сих пор остававшейся доступной только героям фантастических книг и фильмов.

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