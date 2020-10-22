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А ну-ка раскатай свой телевизор…


22.10.2020 00:22

 

 

После двух лет работы над прототипом компания LG наконец начала продажи своего рулонного дисплея OLED TV RX. Пока устройство можно купить только в Южной Корее, и только в семи магазинах.

 

Гибкий телевизионный дисплей разворачивается подобно полотну проекционного экрана, а когда в нём нет необходимости, снова скручивается в рулон и прячется в напольный кейс. Телевизор може использоваться для просмотра фильмов (в этом случае дисплей разворачивается полностью – режим Full View), но и для прослушивания музыки, то есть в качестве Bluetooth-колонки – в этом случае экран остаётся внутри кейса (режим Zero View). Кроме того, предусмотрен вариант, когда дисплей выдвигается из кейса лишь частично (Line View); при этом на нём может отображаться информация о воспроизводимой аудио записи (имя исполнителя, название альбома или композиции), новостная информация, прогноз погоды и т.п.

 

Интеллектуальный самообучающийся процессор автоматически анализирует отображаемый на экране контент и так же автоматически производит соответствующие настройки, улучшающие качество. Телевизор комплектуется аудиосистемой 4.2 и мощностью 100 Вт. Корпус устройства сделан из шлифованного алюминия, отделка – ткань в четырёх вариантах расцветки: чёрный (Signature Black), серый (Moon Gray), синий (Topaz Blue) и коричневый (Toffee Brown).

 

Купить 8K дисплей с более чем 100 миллионам суб-пикселей и диагональю 65 дюймов можно за… 100 миллионов южнокорейских вон – то есть почти 88 тысяч долларов США (около 6,7 миллионов рублей). Это на 20 тысяч долларов выше, чем ожидалось (LG заявляла, что розничная цена составит около 65 тысяч долларов США), и причина, вероятно, в дополнительных трудностях, с которыми столкнулся производитель, пытаясь довести свою разработку «до ума». Впрочем, спрос от этого вряд ли сильно изменится – «рулонный» телевизор никогда не рассматривался ни самой компанией, ни рыночными экспертами как массовый продукт.

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