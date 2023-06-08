А ну-ка, захвати свой чемоданчик!

08.06.2023 12:18

Кто-то ходил с кейсом-«дипломатом» в школу, кто-то носит в таких инструменты, а у LG появился «дорожный набор» для пикников, только внутри не комплект посуды на шесть персон, а 27-дюймовый «умный» дисплей и аудиосистема.



Если вы жить не можете без любимых сериалов, даже когда выезжаете на природу… если для вас отдых не природе немыслим без громкой музыки… если вы фанат настольных и компьютерных игр – значит, помимо рюкзака или чемодана вы обязательно берёте с собой всевозможные гаджеты, которые нужно собрать, куда-то сложить, упаковать и т.д. LG предлагает другой вариант – универсальный комплект StanbyME Go, который уже собран, настроен и помещён в крепкий жёсткий кейс, защищающий хрупкие устройства от возможных повреждений. Мобильная развлекательная система может использоваться как портативный телевизор с функцией стриминга, видеоплеер, музыкальный проигрыватель (при этом на экране появляется изображение проигрывателя виниловых пластинок), планшет для компьютерных игр, дисплей для офисных презентаций или выездных мероприятий по тим-билдингу, и т.д. Дисплей – светодиодный, с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Гц и поддержкой Dolby Vision, с диагональю 26,7 дюймов. Он закреплён на складной регулируемой по высоте подставке, которая, в свою очередь, надёжна зафиксирована внутри кейса. Дисплей нельзя вынуть из чемоданчика, но его можно установить в нужном положении: вертикально, горизонтально, под наклоном и т.п. Размеры кейса: 670 x 433 x 119 мм, весит StanbyME Go почти 13 кг. Устройство включается автоматически, когда кейс открывается, и так же автоматически отключается, стоит вам захлопнуть чемоданчик.



Аудиосистема (динамики установлены внутри крышки кейса) – четырёхканальная, мощностью 20 Вт, с поддержкой Dolby Atmos и функцией распознавания голоса. Поддерживается подключение по Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, есть вход HDMI с ARC и разъём USB для проводного соединения с источниками контента. Встроенный подзаряжаемый аккумулятор рассчитан на три часа автономной работы. LG StanbyME Go поддерживает технологии Miracast (передача изображения с маленького экрана мобильного устройства на большой экран телевизора) и AirPlay (для обладателей iOS-гаджетов) и совместим с интеллектуальными устройствами LG ThinQ (управление – через фирменное мобильное приложение). Новинку уже можно приобрести, правда, пока только в Южной Корее; розничная цена (в пересчёте) – около 890 долларов США. Будет ли LG StanbyME Go поставляться на другие рынки, неизвестно.