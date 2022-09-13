13.09.2022 00:27

В Великобритании больше не будет выходить журнал Hi-Fi World. Причина – пандемия Covid-19. Журнал существовал более 30 лет – первый выпуск увидел свет в 1991 году. Его издатель Ноэль Кейвуд (Noel Keywood) в официальном обращении поблагодарил всех, кто много лет поддерживал Hi-Fi World.



Компания Audio Web Publishing Ltd, которая издавала журнал, не может продолжать свою деятельность – это нерентабельно. Основным источником доходов были продажи Hi-Fi World в киосках, расположенных на главных улицах городов Великобритании, а также на железнодорожных вокзалах и в аэропортах по всему миру. Вплоть до 2019 году дела шли весьма успешно. А потом пришёл ковид…



Пол Ригби (Paul Rigby), один из самых известных журналистов, пишущих об аудио и видео компонентах, и сотрудничающий со многими изданиями, среди которых был и Hi-Fi World, назвал это издание «необычным, отличным от других, очень самобытным», шедшим своим путём, часто не совпадавшим с основным направлением, которого придерживались другие. По его словам, это был журнал, который создавали люди, по-настоящему увлечённые Hi-Fi, и который был предназначен для таких же увлечённых людей. Ригби назвал случившееся «концом эпохи».



