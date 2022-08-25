А ты купил винил этим летом?

25.08.2022 11:00

В ближайшие выходные состоится последний летний виниловый гараж-маркет. Он пройдёт в воскресенье 28 августа в пространстве «Яуза».

Организаторы мероприятия: VINYL Garage Market и радиостанция Megapolis 89,5 FM. Всех желающих приглашают проводить лето в хорошей компании; обещают «горы винила и киловатты звука». Для тех, кто предпочтёт провести последние выходные лета на даче, будут организованы прямые трансляции на «Мегаполисе» и RTS FM. Потенциальных посетителей завлекают текстом следующего содержания: «Виниловая пластинка… является определённым символом музыкальной эпохи, а также вытянувшимся во времени и не знающим конца форматом звукозаписи... Звуковая дорожка, нарезанная спиралью, словно говорит о цикличности в природе музыки, при этом сама является этой природой».

«Яуза» (Yauza Place) – новая модная площадка в самом центре Москвы. Она открылась совсем недавно, около трёх месяцев назад, но за это время уже успела стать невероятно популярной. Даже если вас не интересует винил, сюда всё равно стоит приехать. Рядом – высотка на Котельнической, Морозовский сад и Хитровка с её многочисленными клубами и кафе. Адрес: Москва, Подколокольный переулок, дом 16, стр.4; вход с Яузского бульвара. Маркет начнёт свою работу в 15:00. Вход свободный.