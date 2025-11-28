ВХОД НА САЙТ

А вы смотрите телевизор?


28.11.2025 00:58

 

 

По данным пресс-службы компании Superjob, многие работающие граждане РФ вообще не смотрят телевизор. Такие выводы сделаны по итогам опроса 1600 представителей экономически активного населения; в исследовании принимали участие взрослые (старше 18 лет) жители 418 населённых пунктов из всех федеральных округов Российской Федерации. 

 

Выяснилось, что четыре человека из десяти игнорируют ТВ как источник информации и способ развлечения, причём мужчин среди них больше, чем женщин (45% и 38% соответственно), а представителей поколения Z – больше, чем тех, кто родился до 1981 года (53% и 28% соответственно). Женщины чаще смотрят художественные фильмы и телесериалы (29% против 20% и 20 против 9%), мужчины предпочитают спортивные и информационно-аналитические программы (14% vs 4% и 12% vs 7%). В целом самый популярный контент – это художественные фильмы (их отметили в своих ответах 25% опрошенных), новости (19%), а также сериалы и документальные фильмы (они поделили третье место, собрав по 15% голосов). Дальше по убывающей: развлекательные программы – 14%, спорт и аналитика – по 9%, интеллектуальные игры – 8%, общественное-политические программы и ток-шоу – 6%, ТВ-версии концертов и театральных постановок – 4%. 

 

Основные зрители первых двух контент-категорий – люди старше 45 лет с высшим образованием. А вот молодёжь в возрасте до 25 лет этими жанрами интересуется меньше всего, предпочитая сериалы. Схожие интересы – у получивших среднее профессиональное образование; ещё они любят смотреть документальные фильмы. Что касается зависимости контент-предпочтений от уровня доходов, здесь картина такова: респонденты с доходом свыше 150 тысяч рублей в месяц отвечали, что редко смотрят телесериалы (всего 5% против 13-18% среди зарабатывающих меньше) и развлекательные передачи (9% против 14-15%) и предпочитают спортивные (13%), информационно-аналитические (15%) и общественно-политические программы (10%).

