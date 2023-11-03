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A4Tech Fstyler: гибридная мембрана и cкладная конструкция


03.11.2023 15:25

 

BH220 и BH350C – две новинки в серии наушников Fstyler; их выпускает компания A4Tech. Беспроводные BH220 и BH350C оснащаются аккумулятором большой ёмкости, складываются тремя способами и могут использоваться для прослушивания музыки дома или на прогулке, а также для работы в офисе.

 

Гибридная 40-миллиметровая мембрана изготовлена по технологии M.O.C.I., с использованием наномицелия и углеродного волокна. Частотный диапазон наушников 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 100 дБ, импеданс 32 Ом. Чувствительность всенаправленного микрофона составляет -42 дБ, частотный диапазон 100 Гц – 10 кГц. Модель BH220 – с технологией шумоподавления ENC; в наушниках BH350C шумоподавление активное, эффективно блокирующее звуки извне. Ёмкость аккумулятора BH220 – 400 мАч, гарнитура может работать без подзарядки до 40 часов. У BH350C аккумулятор (500 мАч) рассчитан на 50 часов работы в автономном режиме без подзарядки (до 30 часов – с активированным режимом шумоподавления). Для того, чтобы зарядить аккумулятор полностью, требуется около полутора часов.

 

Подключение к источнику аудиосигнала осуществляется по Bluetooth (v5.3); в комплект поставки входит кабель USB Type-C длиной 50 см. Управление – с помощью кнопок на корпусе. Наушники обеих моделей можно складывать тремя способами. BH220 выпускаются в четырёх цветах: белом, чёрном, бежевом и голубом; BH350C – по классике – только в чёрном и белом.

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