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A.bsolument: винтажное радио с современным звучанием


24.07.2025 10:01

 

 

Инженеры французской компании A.bsolument дают вторую жизнь винтажным радиоприёмникам 1930-1980-х годов, оснащая их современными усилителями, Bluetooth-модулями и динамиками Focal. Каждый фирменный продукт уникален и представляет собой тщательно и бережно отреставрированное ретро-устройство с технологичной начинкой.

 

Важно понимать, что, приобретя возможность Bluetooth-подключения, старые радиолы и транзиторные приёмники лишаются своей первоначальной функции – радио. Впрочем, A.bsolument может доукомплектовать их внешним модулем FM/DAB+, который подключается к классическому разъёму и позволяет слушать любимые FM-станции.

 

Компания предлагает фанатам ретро-стиля колонки разных типов: в корпусах радиоприёмников 1930–1960-х годов, транзиторных радиоприёмников Nomad 1970-х годов, кассетников 1980-х годов. А ещё она выпускает колонки Prodige собственной разработки: компактные, но мощные (общая выходная мощность 170 Вт, RMS 90 Вт) и экологичные.

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