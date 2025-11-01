Acer для дома: короткофокусный DLP‑проектор H6518STi

01.11.2025 19:56

Очередная новинка Acer – короткофокусный DLP‑проектор H6518STi, предназначенный для использования как в специально оборудованных под домашний кинозал помещениях, так и в обычных жилых пространствах (гостиных и пр.). Основные характеристики новинки: световой поток 3500 ANSI люмен (2800 в режиме Eco), динамическая контрастность 10000:1, нативное разрешение Full HD (1920x1080), проекционное отношение 90”@1м. Предусмотрен режим для просмотра спортивных программ Football mode.



Acer H6518STi поддерживает 3D‑контент (благодаря дисплейной панели с диагональю 0,65" DarkChip 3 DMD) и обеспечивает насыщенную и реалистичную цветопередачу – до 1,07 млрд. цветов, в том числе и в 3D – благодаря технологии Acer ColorBoost3D. Технология ColorSafe II контролирует динамические уровни RGB и сохраняет цветопередачу неизменной на протяжении всего срока службы проектора, Acer LumiSense «отвечает» за интеллектуальную оптимизацию и однородность изображения, размер которого по диагонали составляет от 115 до 770 см (от 45" до 303"). Минимальная дистанция проецирования – 0,5 м, максимальная – 3,4 м.



Набор коммутационных интерфейсов включает два порта HDMI 1.4a, композитный RCA, аналоговый VGA, RS232, пару 3,5-миллиметровых аудиоразъёмов, два USB-A и адаптер-донгл для беспроводной трансляции UWA5, совместимый с протоколами Acer Wireless Mirror/CastMaster и установленный в скрытом слоте. Мощность встроенного динамика – 3 Вт. Есть автоматическая коррекция трапецеидальных искажений (Auto Keystone) по вертикали в пределах ±40° и функция Auto Ceiling‑Mount Correction. Изображение можно настроить и с помощью зума 1,0x, смещения (image offset 132%) и ручной фокусировки. Ресурс лампы (Philips UHP, 245 Вт): 5000 часов в стандартном режиме, 10000 часов в режиме Eco и до 12000 часов в ExtremeEco. Два последних режима снижают яркость изображения, но сокращают уровень шума: 24 дБ против 33 дБ в стандартном режиме.