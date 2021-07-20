Acer формата A4

20.07.2021 12:10

Ширина и длина проектора Acer XD1520i соответствуют бумажному формату А4: 297 мм х 200 мм. Глубина устройства – менее 7 см, а весит новинка всего 2,1 кг.



Яркость компактного проектора – 4000 светодиодных люмена (1600 ANSI-люмен), уровень контрастности – 1000000:1; устройство можно использовать даже в хорошо освещённых помещениях. Разрешение Full HD (1920x1080 пикселей). Цветовая гамма в 1,2-1,4 раза шире по сравнению с обычными LED-лампами, поэтому цвета передаются максимально точно. Срок службы лампы XD1520i – 30 тысяч часов (в эко-режиме).



Проектор оснащён встроенным динамиком мощностью 3 Вт и может подключаться к смартфону или планшету без проводов. Размер проецируемого изображения – от 76 см до 762 см по диагонали. Видео, фотографии и презентации в формате PDF можно воспроизводить напрямую с USB-накопителя. Предусмотрена возможность трапецеидальной коррекции изображения (+/-40° как в ручном, так и а автоматическом режиме). Способы установки проектора – самые разнообразные: прямой, обратный, прямой-потолочный, обратный-потолочный.