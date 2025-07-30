Acer H6518STi: универсальность и разнообразие сценариев использования

30.07.2025 14:37

Acer H6518STi – проектор, разработанный для конференц-залов, учебных аудиторий, а также домашних кинотеатров. Разнообразные сценарии применения возможны благодаря высокой яркости проектора, короткофокусной оптике и поддержке 3D-контента.



Разрешение Acer H6518STi – Full HD 1080p (1920х1080); это обеспечивает высокую детализацию, которая необходима при проведении презентаций и просмотре фильмов. Есть поддержка 3D. Изображение остаётся ярким и контрастным даже в хорошо освещённых помещениях благодаря яркости 4000 люменов. Проектор комплектуется короткофокусным объективом, что даёт возможность устанавливать проектор даже в небольших аудиториях и переговорных и получать изображение размером до 100 дюймов по диагонали – с расстояния всего 1,5 м.



Проектор оснащён HDMI, VGA, USB, аудиовыходом 3,5 мм, что делает его совместимым с ноутбуками, ПК, медиаплеерами и др., а поддержка MHL обеспечивает возможность подключения смартфонов и планшетов. В комплект поставки входит Wi-Fi адаптер. Есть функция автоматической коррекции трапецеидальных искажений (±40° по вертикали). Разместить проектор можно на обычном столе, можно закрепить его на потолке. При использовании устройства в экономичном режиме замена лампы понадобится только после 15000 часов эксплуатации. Уровень шума H6518STi – 33 дБ.