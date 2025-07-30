ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Acer H6518STi: универсальность и разнообразие сценариев использования


30.07.2025 14:37

 

 

Acer H6518STi – проектор, разработанный для конференц-залов, учебных аудиторий, а также домашних кинотеатров. Разнообразные сценарии применения возможны благодаря высокой яркости проектора, короткофокусной оптике и поддержке 3D-контента.

 

Разрешение Acer H6518STi – Full HD 1080p (1920х1080); это обеспечивает высокую детализацию, которая необходима при проведении презентаций и просмотре фильмов. Есть поддержка 3D. Изображение остаётся ярким и контрастным даже в хорошо освещённых помещениях благодаря яркости 4000 люменов. Проектор комплектуется короткофокусным объективом, что даёт возможность устанавливать проектор даже в небольших аудиториях и переговорных и получать изображение размером до 100 дюймов по диагонали – с расстояния всего 1,5 м.

 

Проектор оснащён HDMI, VGA, USB, аудиовыходом 3,5 мм, что делает его совместимым с ноутбуками, ПК, медиаплеерами и др., а поддержка MHL обеспечивает возможность подключения смартфонов и планшетов. В комплект поставки входит Wi-Fi адаптер. Есть функция автоматической коррекции трапецеидальных искажений (±40° по вертикали). Разместить проектор можно на обычном столе, можно закрепить его на потолке. При использовании устройства в экономичном режиме замена лампы понадобится только после 15000 часов эксплуатации. Уровень шума H6518STi – 33 дБ.

Связанные новости:
 FHD-проектор Acer H6543BDK: нагрузок не боится - 17.07.2025 13:28
 Acer X119H: яркая картинка даже днём - 11.07.2025 16:02
 Samsung: «Проекторы – это прошлый век» - 02.07.2025 13:56
 Проекторы в России: неожиданный рост - 10.06.2025 14:51
 Безупречно: проекторы Appotronics S PRO - 09.06.2025 12:25
 Sony возвращается в Европу - 28.05.2025 12:41
 DLP-проектор Acer H6830BD - 05.11.2024 11:36
 Acer формата A4 - 20.07.2021 12:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007