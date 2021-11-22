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Acer H6523BDP с поддержкой 3D


22.11.2021 10:34

 

 

Новинка модельного ряда Acer, проектор H6523BDP, отличается широким набором функций для оптимизации и настройки проекции. Благодаря режиму компенсации цвета стены возможно проецирование на простые окрашенные поверхности без потери качества изображения. Любителям спорта придётся по вкусу специальный «футбольный» режим.

 

Разрешение проектора: 1080p (1920 x 1080 FullHD), максимальная яркость 3500 ANSI люмен, контрастность 10000:1. Для подключения к источнику сигнала имеются порты D-sub, два HDMI 1.4а и аудио входы; предусмотрена возможность беспроводного соединения. Наличие встроенного динамика избавляет от необходимости подключения внешней акустики.

 

Проекционное расстояние составляет от 1 м до 9,76 м; размер экрана, который можно использовать с проектором: от 28 до 300 дюймов. При необходимости устройство можно установить на потолок; при этом проектор автоматически перевернёт изображение на 180 градусов. H6523BDP поддерживает автоматическую и ручную коррекцию трапециевидных искажений. Для лучшей проработки тёмных сцен используется технология DynamicBlack, которая покадрово анализирует контент и подбирает оптимальную яркость лампы для достижения максимальной детализации. Проектор автоматически отключается при отсутствии сигнала, поддерживает режимы 3D (очки нужно приобретать отдельно) и субтитры. Уровень шума – всего 36 дБ. При использовании в эко-режиме срок службы лампы составляет до 12000 часов.

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