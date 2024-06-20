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Acer Vero CB2: новинки для бизнеса


20.06.2024 15:55

 

 

CB242YE3 и CB272E3 – новые модели бизнес-мониторов Acer Vero серии CB2. Их отличительные особенности: безрамочный дизайн ZeroFrame и гибко настраиваемая подставка ErgoStand.

 

CB242YE3 и CB272E3 созданы на базе IPS-матрицы с разрешением Full-HD, коротким временем отклика (всего 1 мс) и частотой развёртки 100 Гц. Размеры экрана: 23,8” и 27” соответственно. Мониторы отображают 99% палитры sRGB и имеют максимальную яркость 250 кд / кв.м. Комплексная защита глаз EyeSafe 2.0 включает технологию Flicker-Less, которая подавляет мерцание LED-подсветки, и специальное покрытие с технологией ComfyView, оно снижает нагрузку на зрение, устраняя блики от внешнего освещения. Вредный участок синего спектра света сокращён на 30% без потерь в точности цветопередачи (стандарт BlueLightShield Pro).

 

У подставки ErgoStand широкий диапазон регулировок: по высоте – на 165 мм, по углу наклона (от -5 до +35 градусов); также доступно вращение на 178 градусов и поворот влево/вправо на 90 градусов. Для настенного монтажа используется стандартизированное крепление VESA 100х100. Имеющиеся интерфейсы подключения: HDMI 1.4, комбинированный аудиовыход, USB-C с поддержкой Power Delivery 90 Вт (для прямого подключения и зарядки ноутбуков и неттопов с поддержкой USB4). Адаптер питания встроен внутрь корпуса монитора.

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