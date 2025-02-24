ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Acer X1123HP: яркость и детализация в любых условиях


24.02.2025 13:21

 

 

Новинка на российском рынке – DLP-проектор Acer X1123HP. Основные характеристики устройства: яркость 4000 ANSI люменов, разрешение WUXGA (до 1920x1200 пикселей), контрастность 20000:1, источник света мощностью 220 Вт с ресурсом работы до 15000 часов в экономичном режиме.

 

DLP-проектор Acer X1123HP подходит для использования как дома, так и в офисе. Формируемое им изображение остаётся чётким и насыщенным, с выразительными тёмными и светлыми сценами, даже при дневном освещении. Технология Dynamic Black автоматически регулирует мощность лампы в зависимости от видеоконтента, улучшая детализацию и контрастность, а благодаря технологии ColorBoost цветопередача всегда остаётся естественной. Технология BlueLight Shield снижает уровень синего спектра света и уменьшает нагрузку на глаза.

 

Acer X1123HP универсален: проецировать изображение можно даже на окрашенные поверхности; реалистичность «картинки» обеспечивает технология Wall-Color Compensation. Проектор прост в установке и настройке: есть функция коррекции трапецеидальных искажений и возможность регулировки изображения по углам. Устанавливать проектор можно на расстоянии от одного до 12 м от экрана, размер изображения – от 23 до 300 дюймов по диагонали. Имеющиеся интерфейсы: HDMI 1.4a, RCA (композитный ввод), VGA (аналоговый ввод), RS232, USB Mini-B, два аудиоразъёма 3,5 мм. Acer X1123HP оснащён аудиосистемой мощностью 3 Вт.

Связанные новости:
 Sonnoc KC: проекторы для инсталляций - 19.02.2025 15:11
 В дом, офис или школу: проектор Acer X1329 - 18.02.2025 20:43
 Проекторы Yaber: короткий фокус и «умная» настройка - 21.01.2025 23:41
 Aurzen Zip: «дорогая, я уменьшил проектор» - 10.01.2025 11:59
 Проектор с банку «колы» - 27.11.2024 14:31
 DLP-проектор Acer H6830BD - 05.11.2024 11:36
 Acer H6523BDP с поддержкой 3D - 22.11.2021 10:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007