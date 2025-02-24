Acer X1123HP: яркость и детализация в любых условиях

24.02.2025 13:21

Новинка на российском рынке – DLP-проектор Acer X1123HP. Основные характеристики устройства: яркость 4000 ANSI люменов, разрешение WUXGA (до 1920x1200 пикселей), контрастность 20000:1, источник света мощностью 220 Вт с ресурсом работы до 15000 часов в экономичном режиме.



DLP-проектор Acer X1123HP подходит для использования как дома, так и в офисе. Формируемое им изображение остаётся чётким и насыщенным, с выразительными тёмными и светлыми сценами, даже при дневном освещении. Технология Dynamic Black автоматически регулирует мощность лампы в зависимости от видеоконтента, улучшая детализацию и контрастность, а благодаря технологии ColorBoost цветопередача всегда остаётся естественной. Технология BlueLight Shield снижает уровень синего спектра света и уменьшает нагрузку на глаза.



Acer X1123HP универсален: проецировать изображение можно даже на окрашенные поверхности; реалистичность «картинки» обеспечивает технология Wall-Color Compensation. Проектор прост в установке и настройке: есть функция коррекции трапецеидальных искажений и возможность регулировки изображения по углам. Устанавливать проектор можно на расстоянии от одного до 12 м от экрана, размер изображения – от 23 до 300 дюймов по диагонали. Имеющиеся интерфейсы: HDMI 1.4a, RCA (композитный ввод), VGA (аналоговый ввод), RS232, USB Mini-B, два аудиоразъёма 3,5 мм. Acer X1123HP оснащён аудиосистемой мощностью 3 Вт.



