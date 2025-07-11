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Acer X119H: яркая картинка даже днём


11.07.2025 16:02

 

 

Acer X119H – базовая модель фирменной линейки DLP-проекторов. Это устройство с тихой системой охлаждения и передовой оптикой с мощной лампой подсветки Philips яркостью 4800 лм. Современная DMD-матрица DarkChip 3 поколения обеспечивает высокую детализацию с нативным разрешением SVGA и поддержкой вывода до WUXGA.

 

Линейка X1 – серия универсальных бизнес-решений для потребителей с повышенными требованиями к эффективности использования проектора в сложных условиях, например, в помещениях с естественным дневным освещением. Минимальная дистанция проекции Acer X119H – всего один метр; при установке проектора на расстоянии в два метра пользователь получает яркое и контрастное изображение с диагональю 51 дюйм. Проектор можно использовать в учебных классах и переговорных комнатах на протяжении всего дня. Поддерживаются различные системы вертикального и горизонтального крепежа; с помощью пульта ДУ можно автоматически и вручную корректировать трапециевидные искажения. Для подключения источников предусмотрены аналоговые интерфейсы RCA, D-Sub, цифровой вход HDMI 1.4, комбинированный аудиовыход и USB. Есть встроенный динамик мощностью 3 Вт и поддержка аксессуаров для беспроводного вывода изображения по Miracast.

 

Высокое качество изображения достигается благодаря таким технологиям, как DynamicBlack (гарантирует динамический уровень контраста вплоть до 20000:1), ColorBoost 3D (динамически адаптирует яркость и насыщенность цветопередачи в зависимости от типа контента), LumiSence (для широкоформатного видео), Wall-Color Compensation/Black Board Mode (оптимизированная цветопередача при проецировании на цветную поверхность), ColorSafe II (коррекция насыщенности цветовых оттенков для увеличения срока службы DLP-системы проецирования), BlueLight Shield (снижает интенсивность излучения синего спектра, вредного для глаз).

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