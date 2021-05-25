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Acer X1328WH для дома и офиса


25.05.2021 08:33

 

 

Новая модель проекторов Acer, X1328WH, предназначена для использования дома и в офисе. Световой поток устройства: 4500 ANSI-люмен, контрастность 20000:1, нативное разрешение WXGA (1280 x 800 пикселей). Имеется встроенный динамик мощностью 3 Вт и полный набор фирменных технологий Acer, обеспечивающих идеальную чёткость проекции в условиях любой освещённости – даже в яркий солнечный день.

 

Размеры Acer X1328WH: 313 х 240 х 113,7 мм; вес – всего 2,8 кг. Уровень шума – 24 дБ (в эко-режиме), срок службы лампы (также в экономном режиме) – 10000 часов. Включается и выключается проектор практически мгновенно. Он может работать с видеофайлами в разрешении до WUXGA (1920 x 1200) и с соотношением не только 16:10 (нативное), но и 4:3 или 16:9. Технология Acer Bluelight Shield защищает зрение пользователей от негативного влияния излучения из синей части спектра света.

 

Для подключения к источникам изображения предусмотрены порты D-sub, HDMI и RCA. Новинку можно дополнительно оснастить модулем-адаптером для беспроводной передачи видеосигнала или креплением для установки на потолке, а также использовать с фирменными очками Acer для просмотра фильмов и клипов в 3D. Удобная панель управления расположена на верхней панели корпуса.

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