ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Acer X1328Wi: для дома и для офиса


19.05.2025 15:40

 

 

Нужно решить развлекательные, учебные, бизнес-задачи? Универсальным решением является новинка модельного ряда Acer, проектор X1328Wi.

 

Основные характеристики Acer X1328Wi: разрешение от 1280х800 до 1920х1200 пикселей, матрица DLP, яркость до 5000 лм, контрастность 20000:1 и способность воспроизводить до 1,07 млрд. цветов. Производитель гарантирует высокое качество изображения даже при использовании проектора в помещениях с естественным дневным освещением и без специальных поверхностей для проецирования. Характеристики оптической группы: апертура f = 21,85~24,00 мм, светосила F= 2,41~2,53. Проектор можно устанавливать на расстоянии от одного до десяти метров до поверхности проецирования, получая изображение диагональю от 27 до 300 дюймов.

 

Звуковое сопровождение обеспечивает широкополосный динамик мощностью 3 Вт. Для подключения предусмотрены цифровой разъём HDMI 1.2, аналоговые VGA и RCA, сервисные USB и RS232, а также 3,5-миллиметровые аудиоразъёмы входного и выходного сигнала. Проектор совместим с разнообразными системами вертикального и горизонтального крепления, есть возможность регулировки параметров изображения, вручную и автоматически. Благодаря поддержке HDMI 3D Display можно воспроизводить трёхмерный контент. Есть беспроводной пульт управления, а также модуль UWA5 для беспроводного Wi-Fi соединения с поддержкой Mirracast и EZCast.

Связанные новости:
 Проектор Acer H6541BDK: для кино, работы и учёбы - 12.05.2025 15:16
 Беспроводной проектор Acer X1228i - 30.04.2025 17:18
 Проекторы для инсталляций: Roly M - 25.04.2025 12:15
 Домашний кинотеатр без проводов: Loewe We. BOOST  - 10.04.2025 22:50
 В дом, офис или школу: проектор Acer X1329 - 18.02.2025 20:43
 Ярче всех: Sharp XP-X171Q - 12.11.2024 12:39
 Домашний кинотеатр с BenQ W1800  - 05.03.2022 14:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007