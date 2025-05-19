Acer X1328Wi: для дома и для офиса

19.05.2025 15:40

Нужно решить развлекательные, учебные, бизнес-задачи? Универсальным решением является новинка модельного ряда Acer, проектор X1328Wi.



Основные характеристики Acer X1328Wi: разрешение от 1280х800 до 1920х1200 пикселей, матрица DLP, яркость до 5000 лм, контрастность 20000:1 и способность воспроизводить до 1,07 млрд. цветов. Производитель гарантирует высокое качество изображения даже при использовании проектора в помещениях с естественным дневным освещением и без специальных поверхностей для проецирования. Характеристики оптической группы: апертура f = 21,85~24,00 мм, светосила F= 2,41~2,53. Проектор можно устанавливать на расстоянии от одного до десяти метров до поверхности проецирования, получая изображение диагональю от 27 до 300 дюймов.



Звуковое сопровождение обеспечивает широкополосный динамик мощностью 3 Вт. Для подключения предусмотрены цифровой разъём HDMI 1.2, аналоговые VGA и RCA, сервисные USB и RS232, а также 3,5-миллиметровые аудиоразъёмы входного и выходного сигнала. Проектор совместим с разнообразными системами вертикального и горизонтального крепления, есть возможность регулировки параметров изображения, вручную и автоматически. Благодаря поддержке HDMI 3D Display можно воспроизводить трёхмерный контент. Есть беспроводной пульт управления, а также модуль UWA5 для беспроводного Wi-Fi соединения с поддержкой Mirracast и EZCast.



