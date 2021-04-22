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Acer XL1220 для профессионалов


22.04.2021 10:45

 

 

Профессиональные проекторы Acer XL1220 вместо обычной лампы оснащаются лазерным диодом, что многократно увеличивает срок службы устройства – до 30000 часов в автономном режиме и при использовании в режиме «24 часа / семь дней в неделю». Диод не требует времени на прогрев и остывание, поэтому проектор включается и включается моментально. Имеется функция автоматического отключения при отсутствии сигнала.

 

Проектор можно использовать не только в помещении, но и на улице – он надёжно защищён от попадания пыли внутрь (IP6X) – а также в условиях практически любой освещённости (максимальная яркость 3100 люмен). Нативное разрешение проектора – XGA (1024x768): картинка будет иметь высокую степень детализации даже на большом экране с диагональю до 300 дюймов. Максимальное поддерживаемое разрешение – 4К2К (3840х2160).

 

Предусмотрены футбольный режим, функция настройки темных тонов DynamicBlack, 3D режим с возможностью переключения One Button 3D. Для борьбы с трапецеидальными искажениями предусмотрена как ручная, так и автоматическая функция вертикальной коррекции. Проектор может быть установлен в любом положении и может проецировать изображение вверх, вниз, вперёд и в любом промежуточном положении. Для подключения к источнику сигнала есть два порта HDMI (1.4 и 1.4а), RCA и аналоговый разъём VGA; также имеется возможность беспроводного подключения (опция, не входящая в стандартный пакет).

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