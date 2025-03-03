Acoustic Energy 300 Series: ближе к природе

03.03.2025 13:55

Обновлённые модели громкоговорителей 300-й серии, выпускаемой компанией Acoustic Energy, наконец появились в продаже. Колонки из этой линейки технологически стали ближе к моделям серии Corinium, а ещё в их конструкции теперь используется довольно необычный материал.



Речь о волокнах кокосового ореха. Именно из них, а также из бумаги, сделаны конусы мид-басовых динамиков, которыми оснащаются колонки обновлённой серии. Этот материал, как сообщается в пресс-релизе, совмещает преимущества традиционных бумажных конусов и динамичный отклик фирменных алюминиевых диафрагм и создаёт особой звуковой почерк, обеспечивая чистоту и естественность звучания колонки. Обновлённая серия состоит из двух напольных моделей, AE309² и AE320², полочного громкоговорителя AE300² и акустической системы центрального канала AE307². Конструкция колонок подверглась значительным изменениям, из моделей проекта Corinium «позаимствовали» мягкокупольный высокочастотный динамик, доработав его под 300-ую серию, вследствие чего звучание акустических систем серии 300 нового поколения характеризуется особенной чистотой, открытостью и деликатностью воспроизведения высоких частот.

Впервые в фирменных громкоговорителях данной ценовой категории используются многослойные корпуса из композита с высокими антирезонансными характеристиками (RSC, Resonance Suppression Composite), отлично себя зарекомендовавшего в моделях линейки Acoustic Energy Reference. Корпус колонок AE307² – закрытого типа, ультра-плоский, с пассивным радиатором; это позволяет размещать громкоговорители на стене, превращая в домашний кинозал даже небольшое по площади помещение; дополнительно можно приобрести подставку для установки колонки на плоскую поверхность. Отделка корпусов тоже изменилась, теперь они матовые, а не глянцевые; доступные цвета: орех, чёрный, белый. Напольные модели снабжены ножками; в комплект поставки входят тканевые грили.