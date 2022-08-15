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Acoustic Energy: не останавливаться на достигнутом


15.08.2022 12:26

 

 

Едва успев представить потребителям и специалистам свою новую серию АЕ 100-2, компания объявила о её расширении. К выпуску готовятся две новые модели: акустические системы для настенного монтажа АЕ 105 и компактный сабвуфер АЕ 108-2.

 

AE 105 представляет собой универсальную двухполосную акустическую систему, которую производитель рекомендует размещать на поверхности стены. Впрочем, колонки можно и просто поставить на полку, однако следует помнить, что громкоговоритель оптимизирован для установки вертикально, а для наилучшего результата слушатель должен находиться на уровне или под осью твитера акустической системы. В AE 105 используется твитер с мягким куполом и волноводом WDT, а также два 130-миллиметровых драйвера с бумажным конусом, один из которых действует как пассивный излучатель для улучшения воспроизведения низких частот. Варианты отделки корпуса колонки: чёрный, белый или орех. Громкоговорители AE 105 поставляются с монтажными пластинами, настенными распорками, а также двойным комплектом декоративных решёток-грилей – чёрного и светло-серого цвета. Колонки будут продаваться поштучно.

 

Сабвуфер АЕ 108-2, объективно говоря, новинкой не является, поскольку функционально почти не отличается от предыдущей версии. Его появление в ассортименте Acoustic Energy обусловлено решением изменить отделку сабвуфера с целью создать единообразие во всей линейке АЕ 100-2.

 

Новые модели серии появятся в продаже осенью нынешнего года. Пары AE 105 и одного AE 108-2, по мнению компании-производителя, вполне достаточно, чтобы получилась качественная (и что важно, недорогая) аудиосистема. Кроме того, настенные AE 105 можно использовать для улучшения стереозвука телевизора или в качестве фронтального канала (левого/правого/центрального) в составе многоканальных систем домашнего кинотеатра.

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