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Acoustic Energy: возвращение AE2


14.07.2026 15:10

 

 

Как и Ruark, компания Acoustic Energy в этом году также празднует юбилей – со дня её создания прошло 40 лет. В честь этого события Acoustic Energy выпустила юбилейную модель акустических систем, AE2 40th Anniversary Edition.

 

В основе разработки – легендарная модель из 1990-х AE2 Signature. По мнению создателей, новинка должна повторить успех громкоговорителей AE1 40th Anniversary Edition. Она оснащается такими же динамиками, обеспечивающими тональный баланс, динамическую точность, акустическую целостность – и более обширную и внушительную звуковую сцену. Драйверы расположены по схеме M-T-M (СЧ – ВЧ – СЧ) со смещением. 

 

Производитель обещает «улучшенное качество звучания, бОльшую глубину баса и значительное уменьшение искажений в среднечастотном диапазоне». «У AE2 40th Anniversary есть всё, что сделало колонки AE1 40th Anniversary особенными – быстродействие, музыкальность и прозрачное звучание, но AE2 делают свою работу масштабнее и непринуждённее и представляют собой идеальное решение для больших помещений (от 25 кв.м.)». В продаже новинка появится в октябре.

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