Acurus и Aragon: приготовьтесь к урагану

06.08.2024 14:23

Два бренда также объявили о своих планах участия в выставке, где будет оборудована комната прослушивания с аудиосистемой конфигурации 9.10.6. Совокупная мощность 25 громкоговорителей, которые планируется установить в демозале, составит 22 кВт.



В числе демонстрируемого оборудования – восьмиканальные усилители Acurus M8 (модель с возможностью работы в мостовом режиме), 20-канальный иммерсивный процессор Acurus ACT 4 и моноблочные усилители Aragon Iridium. Торговые марки Acurus и Aragon принадлежат компании Indy Audio Labs. Производитель обещает, что слушателей буквально сдует мощным звуком (на самом деле нет, это всего лишь игра слов: в английском языке blow away означает и «унести порывом ветра», и «сразить наповал, произвести сильное впечатление»).



Напомним: выставка CEDIA Expo будет проходить в Денвере (США, штат Колорадо) 5-7 сентября.



