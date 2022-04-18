Адам напольный, две штуки…

18.04.2022 13:00

Компания из США Alta Audio начала продажи новой модели акустических систем. Adam - трёхполосный напольный громкоговоритель, звучание которого характеризуется «точностью воспроизведения и широкой звуковой сценой».



Колонки оснащаются фирменным ленточным твитером 5,75” и шестидюймовым широкополосным драйвером, а также вуфером диаметром 8,75 дюймов. В Alta Audio используют фирменную технологию расширенной трансмиссионной линии (XTL, Extended Line Transmission – не путать с технологией усовершенствованной трансмиссионной линии, Advanced Transmission Line, применяемой в продукции компании PMC). Такой тип акустического оформления колонок убирает окрашивание на низких частотах и делает бас более динамичным и мощным.



АЧХ колонок: 20 Гц – 47 кГц, чувствительность 91,5 дБ, импеданс 4 Ом. Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Вт на канал. Розничная цена за пару АС в базовом цвете Piano black (рояльный чёрный лак) составляет 17 тысяч долларов США. Желающим приобрести колонки в отделке натуральным шпоном палисандра или бука придётся заплатить на тысячу долларов больше.