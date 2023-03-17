Адаптеры для аудиотехники A4Tech

17.03.2023 11:41

Компания Merlion начала продажу адаптеров для аудиотехники производства A4Tech (Тайвань). Адаптеры позволяют подключить наушники, игровую гарнитуру, колонки и другую аудиотехнику к персональному компьютеру, ноутбуку или смартфону.



Аудиоадаптеры – новая для A4Tech категория устройств. Пока в продажу поступили две модели: AD-3P и AD-4P, обе с интерфейсом jack 3,5 мм. У разветвителя AD-3P – один четырёхконтактный разъём jack 3,5 мм (Male) и два гнезда jack 3,5 мм (Female). Используя адаптер, можно подключить две пары наушников к смартфону или планшету, чтобы слушать музыку или смотреть фильмы или видеоролики вдвоём. Также можно вывести аудиосигнал с ноутбука или плеера одновременно на два разных устройства, например, наушники и колонку. Вторая доступная для приобретения модель –AD-4P. У этих адаптеров только одно гнездо jack 3,5 мм (Female), но два штекера (с тремя контактами) jack 3,5 мм (Male). Такой адаптер позволяет подключить геймерскую или офисную гарнитуру с микрофоном к компьютеру с двумя раздельными аудиовыходами – не нужно покупать наушники и микрофон по отдельности.



Основное преимущество адаптеров A4Tech – их компактность. Оба устройства комплектуются кабелем длиной 20 см (не спутывается!).



