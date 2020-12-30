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Адаптивный HDR10+ от Samsung


30.12.2020 12:57

 

 

Samsung Electronics объявила о поддержке функции адаптивного HDR10+ новыми телевизорами Samsung QLED по всему миру. Технология позволяет повысить качество изображения и визуальный комфорт при просмотре контента в домашних условиях при любом освещении.

 

Функция адаптации HDR10+ динамически оптимизирует яркость изображения для каждой сцены: «картинка» автоматически настраивается под любые условия освещения. Это важно, поскольку идеальные условия для просмотра HDR контента – затемнённость помещения – не всегда возможны. Технология, которую поддерживают телевизоры Samsung, использует встроенный в устройство сенсор освещённости и воспроизводит изображение без потерь в детальности или контрастности.

 

Функция адаптивного HDR10+ в телевизорах Samsung QLED TV поддерживается в режиме Filmmaker Mode.

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