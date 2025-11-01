Advance Paris: Hi-Fi звук как искусство

01.11.2025 19:00

Французская компания Advance Paris выпускает высококачественные Hi-Fi компоненты вот уже 30 лет. Её усилители получили широкую известность в том числе благодаря гибридной (лампово-транзисторной) топологии. Недавно бренд представил новую серию Apex, в которую входят четыре модели.



Это интегральный усилитель A8 Apex мощностью 75 ватт на канал, самый доступный по цене в линейке, а также флагманский A12 Apex мощностью 190 ватт на канал и занимающий промежуточное положение A10 Apex (130 Вт/канал). Все усилители оснащаются встроенным ЦАП (ESS9018 в моделях A8 Apex и A10 Apex, топовый ESS9039 – в A12 Apex) и обладают впечатляющим набором разъёмов для проводного подключения, в том числе MM phono и HDMI eARC. У всех – броская «внешность»: глубокий чёрный цвет корпусов усилителей контрастирует с белоснежными шкалами волюметров. Сдержанно, стильно, очень по-французски.



В линейку также входит компактный CD-проигрыватель ACD Apex, выполненный в том же дизайне и оснащаемый аналоговыми выходами RCA и XLR. Как утверждается в пресс-релизе, звучание аудиосистемы, состоящей из плеера и усилителя той же серии «порадует даже самых взыскательных слушателей». В продаже устройства из новой линейки появятся в ближайшее время: усилители A8 Apex и A10 Apex – уже в ноябре, флагманская модель A12 Apex – в декабре, начало продаж CD-проигрывателя ACD Apex запланировано на январь будущего года.