AE Sub: компактный сабвуфер для кино и музыки

26.10.2024 11:18

AE Sub – новинка Acoustic Energy, активный сабвуфер для домашних кинотеатров. Устройство разработано для использования с фирменными акустическими системами из серий 100 и 300.

Сабвуфер в компактном корпусе закрытого типа комплектуется встроенным усилителем класса D мощностью 250 Вт и направленным в пол 12-дюймовым длинноходным басовиком. В пресс-релизе говорится о том, что «усилитель и динамик прошли тщательную настройку и обеспечивают быстрые и глубокие басы», до 26 Гц / -6 дБ.

AE Sub можно использовать в составе кинотеатрального комплекта или как часть домашней Hi-Fi системы. Для подключения есть линейные стереовходы, вход LFE и высокоуровневый вход. Также стоит отметить наличие регулируемого фильтра низких частот (40-120 Гц) и регулятора фазы (0-180°) и возможность менять уровень громкости. Входной сигнал отслеживается автоматически: сабвуфер включается и выключается самостоятельно. Размеры сабвуфера AE Sub: 360 х 360 х 360 мм, вес 16,5 кг, цвет корпуса: чёрный или белый. В комплект поставки входят шипы для установки на ковровое покрытие и резиновые ножки для твёрдых полов.



