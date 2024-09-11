ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

AEquilibrium: балансирование на одном шипе


11.09.2024 13:43

 

 

Интегральный усилитель Gold Note IS-1000 Mk2 Deluxe позволяет без лишних сложностей получить качественное звучание. Усилитель класса АВ комплектуется встроенными фонокорректором ММ/МС и потоковым ЦАП. Эффективность устройства можно увеличить благодаря новинке, разработанной в компании eSseCi Design – виброразвязывающей платформе для поглощения вибраций AEquilibrium, первой и единственной в мире системе, балансирующей на одном шипе.

 

Традиционно используются три шипа: они образуют «идеальную плоскость», центр масс находится между шипами. Однако вес и энергия установленного аппарата не могут быть разделены между шипами равномерно, а это значит, что шипы воздействуют на опору по-разному. При наличии же только одного шипа вся нагрузка приходится на одну точку, что обеспечивает более прочное соединение с меньшим количеством резонансов.

 

Возможность балансирования платформы AEquilibrium достигается благодаря регулируемым по высоте мощным неодимовым магнитам, которые установлены в четырёх углах основания платформы. Они экранированы в двух направлениях и создают противостоящие друг другу поля только между платформами, создавая эффект отталкивания. В результате верхняя плоскость платформы идеально горизонтальна, а вся нагрузка и энергия вибраций проходит через единственный бронзовый шип с алюминиевым сердечником, который и поглощает возникающие вибрации. Остатки энергии поглощаются и рассеиваются стальным наконечником и стальной опорой толщиной 5 мм, на которую опирается шип.

Связанные новости:
 Ультимативный Metronome  - 18.06.2024 12:55
 Наборы Pro-Ject Maintenance Set – российским виниломанам - 27.05.2024 12:43
 Аналоговое великолепие Gold Note  - 29.02.2024 11:57
 Участники «Винил Джем 2023»: Gong Lux - 14.12.2023 00:08
 Для тяжелых сабвуферов: Aperta SUB XL - 15.05.2023 00:11
 Антивибрационные ножки Carbide Base Evo  - 28.03.2023 15:32
 Десять лет борьбы с резонансами - 03.11.2022 11:55
 Gong-AV на выставке Fresh Show - 16.09.2022 11:46
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007