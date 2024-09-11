AEquilibrium: балансирование на одном шипе

11.09.2024 13:43

Интегральный усилитель Gold Note IS-1000 Mk2 Deluxe позволяет без лишних сложностей получить качественное звучание. Усилитель класса АВ комплектуется встроенными фонокорректором ММ/МС и потоковым ЦАП. Эффективность устройства можно увеличить благодаря новинке, разработанной в компании eSseCi Design – виброразвязывающей платформе для поглощения вибраций AEquilibrium, первой и единственной в мире системе, балансирующей на одном шипе.



Традиционно используются три шипа: они образуют «идеальную плоскость», центр масс находится между шипами. Однако вес и энергия установленного аппарата не могут быть разделены между шипами равномерно, а это значит, что шипы воздействуют на опору по-разному. При наличии же только одного шипа вся нагрузка приходится на одну точку, что обеспечивает более прочное соединение с меньшим количеством резонансов.



Возможность балансирования платформы AEquilibrium достигается благодаря регулируемым по высоте мощным неодимовым магнитам, которые установлены в четырёх углах основания платформы. Они экранированы в двух направлениях и создают противостоящие друг другу поля только между платформами, создавая эффект отталкивания. В результате верхняя плоскость платформы идеально горизонтальна, а вся нагрузка и энергия вибраций проходит через единственный бронзовый шип с алюминиевым сердечником, который и поглощает возникающие вибрации. Остатки энергии поглощаются и рассеиваются стальным наконечником и стальной опорой толщиной 5 мм, на которую опирается шип.



