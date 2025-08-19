AET NX COB Ultra: дисплеи с нулевой задержкой

19.08.2025 12:00

NX COB Ultra – LED-дисплеи, выпускаемые компанией AET. От традиционных моделей они отличаются отсутствием характерных для устройств этой категории недостатков, устранить которые позволил чип собственной разработки AET INX Driver IC.



Изображение NX COB ULTRA, как утверждает производитель – кинематографического качества: насыщенное, с широкой цветовой палитрой и 22-битной глубиной цвета. Высокие яркость, чёткость и контрастность достигаются благодаря поддержке HDR. На установку таких дисплеев требуется меньше времени, а настройка проще: подключение HDMI Plug & Play устраняет необходимость использования внешних процессоров.



Инновационный драйвер повышает производительность дисплеев, снижая задержку и мерцание, уменьшая энергопотребление и температуру поверхности. LED-дисплеи NX COB ULTRA представляют собой оптимальное решение для задач вещания и прямых трансляций, информирования (в розничной торговле), наблюдения (в диспетчерских) и пр. благодаря частоте обновления 7680 Гц и ультранизкой задержке в 109 мс. Безупречное качество изображения, мгновенный отклик и стабильная высокоскоростная обработка сигналов позволяют на самом высоком уровне проводить видеоконференции и презентации. Дисплеи потребляют на 35% ниже электроэнергии, чем обычные модели, а их поверхность нагревается лишь до 30°C.



