ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

AET NX COB Ultra: дисплеи с нулевой задержкой


19.08.2025 12:00

 

 

NX COB Ultra – LED-дисплеи, выпускаемые компанией AET. От традиционных моделей они отличаются отсутствием характерных для устройств этой категории недостатков, устранить которые позволил чип собственной разработки AET INX Driver IC.

 

Изображение NX COB ULTRA, как утверждает производитель – кинематографического качества: насыщенное, с широкой цветовой палитрой и 22-битной глубиной цвета. Высокие яркость, чёткость и контрастность достигаются благодаря поддержке HDR. На установку таких дисплеев требуется меньше времени, а настройка проще: подключение HDMI Plug & Play устраняет необходимость использования внешних процессоров.

 

Инновационный драйвер повышает производительность дисплеев, снижая задержку и мерцание, уменьшая энергопотребление и температуру поверхности. LED-дисплеи NX COB ULTRA представляют собой оптимальное решение для задач вещания и прямых трансляций, информирования (в розничной торговле), наблюдения (в диспетчерских) и пр. благодаря частоте обновления 7680 Гц и ультранизкой задержке в 109 мс. Безупречное качество изображения, мгновенный отклик и стабильная высокоскоростная обработка сигналов позволяют на самом высоком уровне проводить видеоконференции и презентации. Дисплеи потребляют на 35% ниже электроэнергии, чем обычные модели, а их поверхность нагревается лишь до 30°C.

Связанные новости:
 HDMI-коммутатор WyreStorm для видеостен - 12.08.2025 10:21
 Новинка Digital Projection: E-Vision 1000i  - 29.07.2025 14:40
 Безупречно: проекторы Appotronics S PRO - 09.06.2025 12:25
 46-дюймовые панели для видеостен Diello - 04.10.2024 15:39
 Мощный, красивый, дорогой: Marantz Model 10 - 26.08.2024 15:45
 LG – новейшие решения для бизнеса - 13.02.2024 13:18
 LG Display награждена на научную работу - 06.06.2023 18:27
 ISE2018: новинки LG для коммерческого сектора - 07.02.2018 15:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007