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AirPods-кастомизация


08.01.2020 14:00

 

 

Компания Apple предоставила будущим пользователям AirPods и AirPods Pro возможность кастомизировать зарядный футляр приобретаемых наушников. Оформляя покупку, потребитель может выбрать, наносить ли на устройство текст и изображение, и какие.

 

Откровенно говоря, выбор не так уж и велик: 31 иконка-эмодзи и текст. Эмодзи включают несколько видов смайликов, изображения животных и пр. Можно указать своё имя – или любой текст (латиницей), дату рождения, телефонный номер; всего не более символов, включая пробелы. Скомбинировать текст и эмодзи не получится, зато услуга предоставляется совершенно бесплатно. Способ нанесения – гравировка.

 

На Россию предложение не распространяется; расширит ли Apple список стран, в которых опция будет доступна, неизвестно.

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