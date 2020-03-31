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AirSnap Pro: удобно, надёжно, красиво


31.03.2020 14:24

 

 

Компания Twelve South выпустила чехлы AirSnap Pro для защиты и подзарядки наушников Apple. Они сделаны из натуральной кожи и позволяют избежать появления царапин и потёртостей на оригинальных футлярах AirPods Pro.

 

Подзарядка осуществляется с помощью беспроводного Qi-сертифицированного зарядного устройства или через кабель с разъёмом Lightning (в нижней части чехла предусмотрено отверстие для шнура). На чехлах имеется двойной съёмный карабин S-образной формы, с помощью которого AirSnap Pro можно пристегнуть к сумке, рюкзаку или связке ключей. В комплект поставки входит ремешок, который можно надеть за запястье.

 

Чехлы от Twelve South чуть больше оригинального футляра AirPods Pro, поэтому с лёгкостью помещаются в карман или самую маленькую сумку. Они закрываются на кнопку. Материал: гладкая кожа трёх цветов (чёрная, нежно-голубая и цвета коньяка).

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