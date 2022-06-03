Академия бизнес-решений LG

03.06.2022 02:06

Компания LG Electronics и её российский дистрибьютор ProfDisplay провели обучающий семинар «Академия бизнес-решений». Партнёры LG ознакомились с технологическими преимуществами фирменных LED решений, LCD панелей, видеостен, телевизоров для коммерческого сектора и систем управления гостиничным контентом Pro:Centric.



Один из представленных продуктов – дисплей LG Magnit (платформа LG webOS 6.0 Smart TV). Его можно использовать как в коммерческом секторе, так и в частных домах – как часть системы домашнего кинотеатра премиального уровня. Размер экрана – 136 дюймов, разрешение – 4K UHD (3840x2160). Ещё одно фирменное решение, дисплей LG LED All-in-One Smart LAEC (136”), представляет собой комплекта «всё в одном», со встроенными контроллером и динамиками. Процесс сборки и настройки чрезвычайно прост; при необ-ходимости замены светодиодного модуля последний можно легко отсоединить. Кейс для транспортировки, помимо самого дисплея, содержит настенное крепление и инструменты для установки. Отдельно поставляется регулируемая стойка, благодаря которой экран можно установить на высоте от 2 м до 2,5 м.



Участникам семинара была представлена и серия устройств для переговорных комнат One:Quick. В неё входят 55-дюймовый сенсорный 4K дисплей со встроенной 4К камерой и микрофонной системой One:Quick Works, система One:Quick Flex с таким же экраном меньшего размера (43”), Full HD камерой и микрофоном (опциональная подвижная под-ставка позволяет поворачивать дисплей вертикально или горизонтально), а также беспро-водной USB-адаптер LG One:Quick Share; благодаря последнему можно отображать кон-тент с ноутбука на большом профессиональном дисплее LG, не используя кабельное со-единение),



Система управления гостиничным контентом Pro:Centric является универсальной плат-формой для коммерческих приложений. Она поддерживает простые инструменты редак-тирования, даёт возможность удалённо управлять телевизионными модулями ТВ и предоставлять гостям отеля различные услуги.