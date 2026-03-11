ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Академия Винила» на Hi-Fi & High End Show 2026


11.03.2026 17:04

 

 

Вниманию всех, кто собирается на выставку Hi-Fi & High End Show 2026 в Санкт-Петербург! В первый день её работы, 14 марта (то есть в ближайшую субботу), всех желающих приглашают в «Академию Винила».

 

«Академия Винила» возникший более десяти лет назад, в 2015 году, развлекательно-образовательный проект, посвящённый винилу и «культуре его прослушивания». Организаторы мероприятий, которые пройдут в рамках выставки Hi-Fi & High End Show в Петербурге, обещают: а). раскрыть секреты построения музыкальных систем, базой для которых является проигрыватель виниловых пластинок, б). рассказать много интересного о звукоснимателях и их влиянии на звук, в). развенчать мифы об апгрейде проигрывателей винила…

 

Спикерами «Академии» станут ведущий специалист компании «Аудиотехника Импорт» (Pro-Ject, Ortofon, Triangle, Nagaoka, Guru и др.) Алексей Калиничев, генеральный директор Armada Sound (Thorens, Audio Research, Cabasse, Loewe, Canvas, Bassocontinuo, YBA) Алексей Калинин и директор по маркетингу Overton, артист и музыкальный продюсер, основатель лейбла SE:VER Михаил Новиков. Начало «занятий» в 12:30, место зал «Матисов» гостиницы «Экспресс Садовая». Организаторы рекомендуют иметь в запасе полтора-два часа свободного времени. Первая получасовая сессия будет посвящена созданию современной виниловой аудиосистемы на примере российского бренда Radiotehnika; докладчик: Алексей Калиничев. В 13:00 его сменит Алексей Калинин, который расскажет об особенностях разных звукоснимателей; завершит образовательную программу Михаил Новиков (13:30 – 14:00), который откроет собравшимся всю правду об апгрейдах.

Связанные новости:
 Все на выставку в Санкт-Петербург! - 06.03.2026 11:30
 Петербургский дебют: Guru Audio на Hi-Fi & High End Show  - 04.03.2026 18:52
 Скоро весна… И Hi-Fi & High End Show в Петербурге - 24.02.2026 16:35
 АудиоСаммит 2026: регистрация открыта - 24.02.2026 12:52
 «Академия Винила» в прямом эфире - 23.05.2025 14:00
 Академия Винила научит слушать пластинки - 19.11.2024 19:00
 В День Знаний – за винилом - 28.08.2024 13:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007