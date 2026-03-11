«Академия Винила» на Hi-Fi & High End Show 2026

11.03.2026 17:04

Вниманию всех, кто собирается на выставку Hi-Fi & High End Show 2026 в Санкт-Петербург! В первый день её работы, 14 марта (то есть в ближайшую субботу), всех желающих приглашают в «Академию Винила».



«Академия Винила» – возникший более десяти лет назад, в 2015 году, развлекательно-образовательный проект, посвящённый винилу и «культуре его прослушивания». Организаторы мероприятий, которые пройдут в рамках выставки Hi-Fi & High End Show в Петербурге, обещают: а). раскрыть секреты построения музыкальных систем, базой для которых является проигрыватель виниловых пластинок, б). рассказать много интересного о звукоснимателях и их влиянии на звук, в). развенчать мифы об апгрейде проигрывателей винила…



Спикерами «Академии» станут ведущий специалист компании «Аудиотехника Импорт» (Pro-Ject, Ortofon, Triangle, Nagaoka, Guru и др.) Алексей Калиничев, генеральный директор Armada Sound (Thorens, Audio Research, Cabasse, Loewe, Canvas, Bassocontinuo, YBA) Алексей Калинин и директор по маркетингу Overton, артист и музыкальный продюсер, основатель лейбла SE:VER Михаил Новиков. Начало «занятий» – в 12:30, место – зал «Матисов» гостиницы «Экспресс Садовая». Организаторы рекомендуют иметь в запасе полтора-два часа свободного времени. Первая получасовая сессия будет посвящена созданию современной виниловой аудиосистемы на примере российского бренда Radiotehnika; докладчик: Алексей Калиничев. В 13:00 его сменит Алексей Калинин, который расскажет об особенностях разных звукоснимателей; завершит образовательную программу Михаил Новиков (13:30 – 14:00), который откроет собравшимся всю правду об апгрейдах.



