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«Академия Винила» на выставке «Винил Джем 2023»


11.12.2023 13:10

 

 

Слушать и учиться предлагают посетителям выставки «Винил Джем 2023» (она состоится уже на этой неделе, 15 и 16 декабря) специалисты «Академии Винила». На её стенде люди будут демонстрировать аудиотехнику, а техника – представлять людей. Спикеров «Академии», которые поделятся с посетителями выставки своими знаниями и опытом.

 

В программе: демонстрация работы музыкальной системы; практические занятия по уходу за виниловыми дисками; презентация аксессуаров – во всём их многообразии – для настройки проигрывателей, ухода за техникой, хранения пластинок; мастер-классы и лекции. Среди тех, кто выступит перед посетителями «Винил Джема»: Вадим Миронов, основатель компании Analog Renaissance; Алексей Калиничев, ведущий специалист по винилу компании Overton; Михаил Новиков, со-основатель «Академии» и руководитель звукозаписывающей компании.

 

Любому, кто придёт в пятницу или в субботу в Hi-Fi салон компании «Нота Плюс», где и будет проходить выставка, предлагается задавать вопросы, слушать советы, тут же проверять их на практике, спорить и снова спрашивать. Ведь чем больше полезной информации будет получено, тем дольше прослужит своему владельцу его любимая аудиосистема.

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