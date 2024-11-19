Академия Винила научит слушать пластинки

19.11.2024 19:00

В ближайшую субботу, 23 ноября, состоится прямой эфир Академии Винила. Тема нового выпуска: «Как начать слушать пластинки?» Для тех, у кого взаимоотношения с музыкой и музыкальной техникой сложнее, чем «Да просто взять и начать!», поясняем: речь пойдёт о выборе «правильного» проигрывателя, уходе за виниловыми пластинками и пр.

Известные блогеры и эксперты, которые примут участие в программе, помогут найти ответы на вопросы, волнующие любого, тем более начинающего, аудиофила – или того, кто себя таковым считает… Как выбрать проигрыватель? Правда ли, что винил – это не обязательно дорого? Как правильно собрать аудиосистему для прослушивания виниловых записей? Где покупать пластинки? Как ухаживать за ними и за проигрывателем? Создатели Академии винила запланировали проведение интерактивных мастер-классов, онлайн-демонстрацию работы виниловых проигрывателей и даже прослушивание в прямом эфире.

Начало эфира в 13:00 по московскому времени; ориентировочная продолжительность 3-3,5 часа. Возрастных ограничений нет, просмотр бесплатный, но обязательна регистрация. Зрители смогут задать вопросы экспертам Академии: бессменному ведущему, директору по маркетингу компании Overton Михаилу Новикову, автору канала Iamhear Евгению Шведову, основателю Chizh Records Павлу Жилову, редактору Stereo.ru Виктору Горбатову, автору канала Valeron’s Vinyl Channel Валерию Быковщенко, бренд-менеджеру Pro-Ject, Ortofon и Nagaoka Алексею Калинину. В числе партнёров эфира – бренды Premiera, Pro-Ject, Triangle, магазин VinylMarkt, ресторан Solna, бутик-отель MyS и продакшн компания NO DRAMA.



