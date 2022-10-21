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Академия Винила: осенняя сессия


21.10.2022 10:57

 

 

Осенью в шоуруме «Аудиомания» пройдут два прямых эфира Академии Винила. Первая встреча ведущих и гостей со слушателями и зрителями состоится уже совсем скоро, 29 октября, а продолжения ждите 19 ноября.

 

Эфир Академии 29 октября начнётся в 13:00 по московскому времени. Он пройдёт под названием «Как начать слушать пластинки» и будет адресован начинающим виниловодам (-ведам? -филам?) и тем, кто пока не решается купить свой первый проигрыватель виниловых дисков. Специальный гость мероприятия – популярный Hi-Fi-блогер Михаил Борзенков. Ответы получат все, кто давно задаётся вопросами «Как выбрать свой первый проигрыватель? Разве винил – это обязательно дорого? Как подобрать к проигрывателю акустику и другие компоненты? Как самому настроить проигрыватель и весь аудиокомплект? Как сэкономить и не купить лишнего? Как ухаживать за пластинками?»

 

Вторая сессия, получивашая название PRO, состоится 19 ноября и рассчитана на опытных меломанов. Зрителей научат разбираться в «сложных материях» и технических тонкостях, связанных с виниловым трактом, расскажут им о важных характеристиках и настройках компонентов, которые не принято обсуждать широко. Слушатели могут быть уверены в том, что после эфира им будет намного проще принимать самостоятельные решения в планировании виниловой системы и её последующих апгрейдов. Эксперты Академии расскажут многое из того, что знают сами, а зрители «из первых уст» получат самую достоверную и актуальную информацию.

 

Все слушатели Академии Винила получат видеоинструкции, тетрадь участника, пособия, схемы и руководства, которые помогут избежать ошибок и определиться с выбором. И, разумеется, специальные (и весьма значительные, обещают организаторы) скидки на технику, аксессуары и пластинки. Для уже зарегистрировавшихся на осенние эфиры создан закрытый Telegram-чат. Участие в «слушанииях» платное, но пока цена символическая; по мере приближения дат эфира она будет расти. Все подробности – на официальном сайте Академии.

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