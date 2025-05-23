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«Академия Винила» в прямом эфире


23.05.2025 14:00

 

 

29 мая пройдёт прямой эфир «Академии Винила PRO». Организаторы приглашают любителей аналогового звука на онлайн-трансляцию, которая начнётся в 19:00 по московскому времени и продлится в течение трёх часов. Вести её будут из нового High End-пространства «Каретный Сарай», расположенного в центре Москвы.

 

Обещают «полное погружение» и возможность для зрителей «рассмотреть мельчайшие детали и нюансы» демонстрируемого оборудования. PRO в названии программы означает, что она в первую очередь рассчитана на «виниловедов» со стажем, которые уже выбрали свой проигрыватель и теперь хотят погрузиться в тему глубже. На очередной сессии будет проведён детальный разбор тонармов, эксперты расскажут, как настраивать проигрыватели класса High End, и ответят на вопросы зрителей. Участники эфира получат доступные только зрителям «Академии» скидки на аудиотехнику, аксессуары и пластинки.

 

В «заседании» примут участие эксперт по винилу редактор Stereo.ru Виктор Горбатов, бренд-менеджер Clearaudio Дмитрий Марков, ведущий специалист и бренд-менеджер Pro-Ject, Ortofon и Nagaoka Алексей Калиничев, директор по маркетингу Overton Михаил Новиков. Мероприятие пройдёт при поддержке компаний «Аудиомания», A&T Trade, Overton и Prime Solutions и брендов Clearaudio, Luxman, Ortofon и Pro-Ject Audio. Технический партнер: NO DRAMA Production.

 

Подробная информация и условия участия – на странице регистрации. Запись эфира будет доступна в течение ограниченного времени и только для зарегистрированных зрителей.

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