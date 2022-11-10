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Академия Винила: вторая осенняя сессия


10.11.2022 10:13

 

 

Большой прямой эфир Академии Винила состоится 19 ноября. Его название, PRO, говорит о том, что сессия рассчитана на виниломанов с опытом. Это, впрочем, не означает, что эфир будет скучным, совсем наоборот – формат телевизионного шоу и актуальные темы, подсказанные самими зрителями, гарантируют, что сессия окажется не только познавательной, но и увлекательной.

 

Спикерами станут настоящие знатоки: Виктор Горбатов (Stereo), Валерий Быковщенко (Valeron’s Vinyl Channel), Николай Ефремов (Salon AV), Вадим Миронов (Analog Renaissance). Компанию им составят представители брендов Pro-Ject, Ortofon и Nagaoka в России Михаил Новиков и Алексей Калиничев. Организаторы запланировали тематические прослушивания виниловых пластинок на референсных системах, а всех, кто будет наблюдать за происходящим через свои домашние мониторы, ждут скидки и горячие предложения.

 

Трансляция будет вестись из московского шоурума «Аудиомании». Начало в 13:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность эфира: 4-5 часов. Важно: A. запись эфира будет доступна в течение 10 дней после трансляции и только для зарегистрировавшихся на сессию; B. стоимость участия будет расти по мере приближения даты эфира; С. ещё до начала эфира можно будет пообщаться с экспертами и организаторами в закрытом Telegram-чате. Все подробности (и регистрация тоже) – на официальном сайте Академии Винила.

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