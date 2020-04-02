AKG N400: активное шумоподавление и защита от влаги

02.04.2020 12:59

Беспроводные наушники с системой активного шумоподавления представила компания AKG. Производитель рассчитывает, что новые N400 составят конкуренцию наушникам AirPods Pro от Apple.



N400 позиционируются как устройство премиум-класса; помимо технологии активного шумоподавления они имеют защиту от влаги IPX7, то есть способны находиться в воде до 30 минут. Время автономной работы составляет до шести часов (до пяти – с включённым шумоподавлением). Футляр с сертификацией Qi для беспроводной подзарядки позволяет за 10 минут зарядить наушники настолько, чтобы ими можно было пользоваться в течение часа, и продлевает общее время автономной работы до 12 часов.



Поддерживается голосовое управление (Siri, Bixby и Google Assistant), а также сенсорное управление (функции воспроизведения, постановки на паузу, изменения уровня громкости). Цвета: чёрный, синий, серебро.