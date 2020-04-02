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AKG N400: активное шумоподавление и защита от влаги


02.04.2020 12:59

 

 

Беспроводные наушники с системой активного шумоподавления представила компания AKG. Производитель рассчитывает, что новые N400 составят конкуренцию наушникам AirPods Pro от Apple.

 

N400 позиционируются как устройство премиум-класса; помимо технологии активного шумоподавления они имеют защиту от влаги IPX7, то есть способны находиться в воде до 30 минут. Время автономной работы составляет до шести часов (до пяти – с включённым шумоподавлением). Футляр с сертификацией Qi для беспроводной подзарядки позволяет за 10 минут зарядить наушники настолько, чтобы ими можно было пользоваться в течение часа, и продлевает общее время автономной работы до 12 часов.

 

Поддерживается голосовое управление (Siri, Bixby и Google Assistant), а также сенсорное управление (функции воспроизведения, постановки на паузу, изменения уровня громкости). Цвета: чёрный, синий, серебро.

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