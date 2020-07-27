AKG Y600NC с активным шумоподавлением и «летние» Y400

27.07.2020 11:50

В линейке бренда AKG – две новые модели накладных наушников студийного качества: выполненные в классическом дизайне Y600NC с функцией активного шумоподавления и яркие лёгкие Y400, которые отлично сочетаются с безмятежным летним настроем их владельца.



Y600NC (40-мм драйверы, АЧХ 10 Гц-24 кГц, чувствительность 110 дБ) с функцией активного шумоподавления ограничивают внешние шумы, не блокируя их полностью – с тем, чтобы пользователь не терял связи с окружающей действительностью. Управлять этой, а также другими функциями устройства можно через фирменное приложение, а поменять уровень громкости – и с помощью вращающегося регулятора новой конструкции, расположенного на самих наушниках. Даже с включённой защитой от внешнего шума и при подключении по Bluetooth наушниками можно пользоваться без подзарядки более суток – до 25 часов. За 10 минут их можно подзарядить достаточно, чтобы обеспечить ещё четыре часа работы в автономном режиме. Цвет корпуса: чёрный, серебристый, под золото.



Младшая модель Y400 (драйверы 36 мм, АЧХ 20 Гц-20 кГц, чувствительность 106 дБ) выпускаются в четырёх «летних» цветах: ярко-синем, зелёном, розовом и золотистом, а также в традиционном чёрном. Весят наушники всего 170 г – вдвое легче Y600NC – и имеют складную конструкцию. При этом ёмкость аккумулятора у них лишь чуть уступает старшей модели – до 20 часов автономной работы, и также имеется функция быстрой подзарядки. Обе новинки автоматически определяют, на какой секунде трека наушники были сняты – и автоматически же возобновляют воспроизведение с нужного такта; за это «отвечает» технология Automatic Play and Pause.