«Ах, что такое слышится там вдалеке?..»

19.04.2022 16:40

Компания Segway представила акустическую систему, благодаря которой скутер может звучать, как... Ferrari. Речь, разумеется, не об ощущениях, которые вы испытываете, слушая музыку в салоне дорогого спортивного автомобиля: колонка имитирует звуки двигателя…

Как известно, электрические скутеры издают довольно тихий жужжащий звук, который глубоко задумавшийся пешеход может и не услышать. Конечно, водитель скутера может заявить о своём приближении, используя клаксон – или просто время от времени покрикивая на прохожих… но теперь есть и более технологичный способ. С новым Ninebot Engine Speaker его скутер – да и любое транспортное средство из семейства Segway-Ninebot – будет производить не меньший фурор, чем проезжающий мимо Ferrari 812 Superfast. Или даже больший, учитывая удивление окружающих после того, как они обнаружат, что же является источником звука…

Конечно, Ninebot Engine Speaker может воспроизводить и ваши любимые мелодии – для этого достаточно подключить его по Bluetooth к смартфону. И всё же его главная «фишка» – умение имитировать рёв мощного автомобильного двигателя. Причём пользователь может выбрать, звуки двигателя какого типа он хочет слышать: одно- или двухцилиндрового, V8 или V12. Более того: колонка подключается к акселератору и тормозу скутера, поэтому его громкость зависит ещё и от скорости движения. Устройство оснащается четырьмя восьмиваттными динамиками (100 Гц – 20 кГц), звучание которых характеризуется «солидными басами и чистыми высокими частотами». Колонка защищена от попадания внутрь корпуса влаги и пыли (IP55), имеет USB-C порт и встроенный аккумулятор, рассчитанный на 24 часа работы (с учётом подзарядки).