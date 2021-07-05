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Аккумуляторная камера Ezviz BC1


05.07.2021 10:43

 

 

Беспроводная камера Ezviz BC1 – это режим цветного ночного видения, двусторонняя голосовая связь и функция активной защиты. При полностью заряженном аккумуляторе ёмкостью 12 900 мАч камера способна работать в автономном режиме до 365 дней.

 

Функция активной защиты предусматривает активацию сирены и световых вспышек при обнаружении движения. Благодаря инфракрасному датчику (PIR) и функции распознавания человеческой фигуры камера способна отличить людей от других движущихся объектов. Обнаружив нарушителей, BC1 автоматически включает сирену и начинает мигать двумя прожекторами. Предусмотрена возможность записи голосовых сообщений в виде предупреждения или приветствия; они также воспроизводятся автоматически. Настройка зоны обнаружения и активного временного промежутка осуществляется в фирменном приложении.

 

Надёжное подключение даже на больших расстояниях и длительность автономной работой обеспечивает базовая станция, которая подключается к проводной локальной сети и передаёт сигнал камере. Новинка устойчива к воздействию влаги и пыли (IP66), а потому подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Так как камера беспроводная, для установки не требуются особые монтажные навыки; кроме того, в камере имеется магнит, позволяющий без труда закрепить её на любой металлической поверхности. BC1 выпускается в трёх модификациях – с одной, двумя или тремя камерами в комплекте. Видео можно записывать на карту microSD (она вставляется непосредственно в базовую станцию); при активации подписки на Ezviz CloudPlay видео будет автоматически сохраняться в "облаке".

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