Аксессуары Pro-Ject: бережный уход

26.08.2025 16:53

 

 

Австрийский производитель Pro-Ject предлагает отечественным виниломанам новые средства по уходу за виниловыми дисками: в российских специализированных магазинах теперь можно купить набор Pro-Ject Analog Starter Kit. Это комплект из шести средств и аксессуаров начального уровня, который позволит продлить срок службы проигрывателя винила и содержать в чистоте коллекцию дисков.

 

В набор входят две щётки – для пластинок и для иглы звукоснимателя, чистящая салфетка, а также прижим, уровень и масло для смазки. Щётки Brush it Premium (для пластинок) и Clean it (для иглы звукоснимателя) сделаны из карбонового волокна и быстро и безопасно удаляют загрязнения. Щётка Brush it Premium имеет металлическую ручку с клеммой заземления для эффективного снятия статического электричества с поверхности пластинки. Салфетка из микрофибры Cloth it позволяет очистить поверхности проигрывателя винила и других Hi-Fi-компонентов от загрязнений. Дополнительно (аксессуар не входит в набор) можно приобрести кисть Broom it – чтобы убирать пыль с тех механических узлов проигрывателя, которые требуют особенно бережного обращения. Её щетина, тонкая и длинная – из карбонового волокна и натуральной козьей шерсти, поэтому щётка способна убирать пыль и небольшие загрязнения даже из самых труднодоступных узлов, а её воздействие абсолютно безопасно.

 

Прижим Clamp it из набора Pro-Ject Analog Starter Kit фиксируется на шпинделе опорного диска с помощью цангового механизма. Прижим нужен для того, чтобы гасить нежелательные вибрации и резонансы; в результате снижается износ различных узлов проигрывателя. Маслом Lube it смазывают опорный подшипник диска проигрывателя винила, в результате чего устраняются посторонние шумы, вращение пластинки становится более плавным, а срок службы проигрывателя увеличивается. Спиртовой уровень Level it с линейной шкалой помогает установить проигрыватель в строго горизонтальном положении.

2007