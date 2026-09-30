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Активная акустика Phaze Audio


30.09.2026 11:28

 

 

Ассортимент российского бренда Phaze Audio «прирос» новой моделью акустических систем. Компания объявила о начале продаж активных громкоговорителей Tilia Active. 

 

Phaze Audio Tilia Active представляют собой компактные колонки со встроенным усилителем и широкими возможностями подключения: есть вход HDMI (ARC) для телевизора, линейный вход со встроенным отключаемым (переключатель phono/line) фонокорректором для винилового проигрывателя или другого линейного источника звука, а также цифровой оптический вход для ПК или старого ТВ без HDMI. Имеется принимающий Bluetooth-модуль; регуляторы тембра позволяют настроить звучание колонок в соответствии с предпочтениями их владельца. 

 

Выходная мощность: 60 Вт (2х30 Вт); заявленная пиковая мощность: 100 Вт. Частотный диапазон 50 Гц - 20 кГц ±3 дБ. Используемые динамики: басовик 4”, твитер 1”. Элементы управления расположены на корпусе мастер-колонки; длина кабеля, соединяющего два громкоговорителя, составляет 3 метра. Варианты отделки корпусов акустических систем Phaze Audio Tilia Active: «кофе с молоком» (Latte), чёрный, орех, синий (Ocean Blue). Они выбраны не случайно – по дизайну Tilia Active идеально подходят недавней новинке Phaze Audio, проигрывателю виниловых дисков Celine. Увидеть и услышать акустические системы Tilia Active, а также другие новинки российского бренда, можно на выставке Hi-Fi & High End Show 2026, которая будет проходить в московской гостинице «Бородино» в конце октября.

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