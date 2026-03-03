ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Активная акустика «Премьера»


03.03.2026 00:47

 

 

В ассортименте российского бренда «Премьера» (Premiera) появилась активная акустическая стереосистема ES-422A.

 

Производитель, компания MMC, называет новинку «многофункциональной» и предлагает использовать колонку в том числе как саундбар. Конструкция: двухполосная, с двумя высокочастотными 25-миллиметровыми динамиками с шёлковым куполом и парой басовиков (100 мм) с диффузором из крафт-целлюлозы. АЧХ системы: 50 Гц – 20 кГц. Стереосистема Premiera ES-422A оснащается встроенными двухканальным усилителем класса D (заявленная номинальная мощность: 2 х 20 Вт), цифровым процессором (DSP) и модулем Bluetooth 5.3.

 

Коммутационный комплект представлен разъёмами HDMI ARC и USB-A (c поддержкой форматов МРЗ до 320 кбс/44, 1 кГц, FLAC до 16 бит/44,1 кГц, WMA до 320 кбс/44,1 кГц и WAV до 24/48 кГц), а также цифровым оптическим (Toslink) входом и аналоговым стереовходом линейного уровня (RCA). Выходные разъёмы: RCA (моновыход на сабвуфер) и 3,5 мм (линейный регулируемый стереовыход). Устройство выпускается в трёх вариантах отделки: белого цвета, чёрного цвета и с покрытием, имитирующим ореховый шпон. В комплект поставки входят в том числе поролоновые демпферы и внешний блок питания. Размеры колонки (Ш x В x Г): 430 х 165 х 182 мм, вес (без внешнего блока питания): 3,5 кг.

Связанные новости:
 Звук в современных интерьерах: MAG Audio CUE  - 18.02.2026 10:09
 «Премьера»: усилители мощности со встроенным DSP - 14.12.2025 16:47
 Новая звезда Bang & Olufsen - 10.11.2025 16:14
 Primare Allt-i-Ett: всё в одном, и ничего лишнего - 06.10.2025 14:19
 Громкая премьера: Oneiros - 01.11.2024 14:01
 «Премьера» за «Премьерой» - 13.08.2024 12:48
 Активная акустика Triangle AIO TWIN  - 08.06.2021 18:00
 Активная акустика Kurbis - 12.08.2019 16:17
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007