Активная акустика «Премьера»

03.03.2026 00:47

В ассортименте российского бренда «Премьера» (Premiera) появилась активная акустическая стереосистема ES-422A.



Производитель, компания MMC, называет новинку «многофункциональной» и предлагает использовать колонку в том числе как саундбар. Конструкция: двухполосная, с двумя высокочастотными 25-миллиметровыми динамиками с шёлковым куполом и парой басовиков (100 мм) с диффузором из крафт-целлюлозы. АЧХ системы: 50 Гц – 20 кГц. Стереосистема Premiera ES-422A оснащается встроенными двухканальным усилителем класса D (заявленная номинальная мощность: 2 х 20 Вт), цифровым процессором (DSP) и модулем Bluetooth 5.3.



Коммутационный комплект представлен разъёмами HDMI ARC и USB-A (c поддержкой форматов МРЗ до 320 кбс/44, 1 кГц, FLAC до 16 бит/44,1 кГц, WMA до 320 кбс/44,1 кГц и WAV до 24/48 кГц), а также цифровым оптическим (Toslink) входом и аналоговым стереовходом линейного уровня (RCA). Выходные разъёмы: RCA (моновыход на сабвуфер) и 3,5 мм (линейный регулируемый стереовыход). Устройство выпускается в трёх вариантах отделки: белого цвета, чёрного цвета и с покрытием, имитирующим ореховый шпон. В комплект поставки входят в том числе поролоновые демпферы и внешний блок питания. Размеры колонки (Ш x В x Г): 430 х 165 х 182 мм, вес (без внешнего блока питания): 3,5 кг.



