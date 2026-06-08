Активная акустика Premiera RS-301A

08.06.2026 13:23

Компания MMS начала продажи новой акустической система «Премьера» (Premiera) RS-301A. Активные двухполосные колонки предназначены для использования в домашних стереосистемах, поддерживают Bluetooth 5.4 с аудиокодеками высокого разрешения AAC, aptX, aptX HD, LDAC и технологию многопотоковой трансляции Auracast.



Производитель сообщает, что «при изготовлении фирменной продукции используются только проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется». Premiera RS-301A оснащается встроенным двухканальным усилителем класса D (номинальная мощность 30 Вт на канал, максимальная – до 40 Вт на канал) и обеспечивает полноценное Hi-Fi звучание. Если пользователю необходимы более глубокие басы, стереопару можно превратить в систему конфигурации 2.1, подключив к ней внешний сабвуфер через соответствующий выход (RCA).



АЧХ системы: 50 Гц – 20 кГц. Динамики: шёлковый твитер 1” и НЧ/СЧ-драйвер 3” из крафт-целлюлозы; на задней панели расположен порт фазоинвертора. Для подключения к телевизору есть порт HDMI ARC, для медиаплееров или игровых консолей – цифровой оптический вход Toslink, для виниловых проигрывателей со встроенным фонокорректором или CD-плеера и др.аналоговых устройств – линейный аналоговый вход RCA. При подключении к ПК через USB-B колонки можно использовать в качестве внешней звуковой карты. Входящий в комплект поставки пульт ДУ позволяет управлять уровнем громкости, переключением источников и регулировкой темброблока. Цвет корпуса: чёрный, белый, орех; в комплект поставки также входят съёмные тканевые грили с магнитным креплением.