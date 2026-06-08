ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Активная акустика Premiera RS-301A


08.06.2026 13:23

 

 

Компания MMS начала продажи новой акустической система «Премьера» (Premiera) RS-301A. Активные двухполосные колонки предназначены для использования в домашних стереосистемах, поддерживают Bluetooth 5.4 с аудиокодеками высокого разрешения AAC, aptX, aptX HD, LDAC и технологию многопотоковой трансляции Auracast.

 

Производитель сообщает, что «при изготовлении фирменной продукции используются только проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется». Premiera RS-301A оснащается встроенным двухканальным усилителем класса D (номинальная мощность 30 Вт на канал, максимальная – до 40 Вт на канал) и обеспечивает полноценное Hi-Fi звучание. Если пользователю необходимы более глубокие басы, стереопару можно превратить в систему конфигурации 2.1, подключив к ней внешний сабвуфер через соответствующий выход (RCA).

 

АЧХ системы: 50 Гц – 20 кГц. Динамики: шёлковый твитер 1” и НЧ/СЧ-драйвер 3” из крафт-целлюлозы; на задней панели расположен порт фазоинвертора. Для подключения к телевизору есть порт HDMI ARC, для медиаплееров или игровых консолей – цифровой оптический вход Toslink, для виниловых проигрывателей со встроенным фонокорректором или CD-плеера и др.аналоговых устройств – линейный аналоговый вход RCA. При подключении к ПК через USB-B колонки можно использовать в качестве внешней звуковой карты. Входящий в комплект поставки пульт ДУ позволяет управлять уровнем громкости, переключением источников и регулировкой темброблока. Цвет корпуса: чёрный, белый, орех; в комплект поставки также входят съёмные тканевые грили с магнитным креплением.

Связанные новости:
 Premiera Mini Amp L / XL: не миниатюрно, но компактно - 29.05.2026 13:51
 Стойки для акустики Premiera ST-2  - 17.03.2026 12:33
 Активная акустика «Премьера» - 03.03.2026 00:47
 «Профи» в звуке: новая акустика Premiera  - 02.02.2026 14:13
 Профессионально: Premiera MS-3 Studio 3 - 02.09.2025 12:01
 Архитектурная акустика Premiera - 30.06.2025 14:18
 Premiera расцвела к лету - 29.05.2025 14:11
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007