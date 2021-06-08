Активная акустика Triangle AIO TWIN

08.06.2021 18:00

В России появились в продаже акустические системы AIO Twin производства компании Triangle. Новая модель входит в серию AIO (All-In-One, или «всё-в-одном»). Это активные колонки Hi-Fi-класса с возможностью беспроводного подключения.



В режиме стриминга громкоговорители воспроизводят музыку в форматах High resolution. Их можно использовать как стереосистему или как часть мультирум-системы, подключив к совместимым устройствам Triangle. Инженеры предусмотрели вход для подключения проигрывателя винила, линейный и оптический входы, порт USB для флешек с музыкальными файлами. Возможно соединение по Wi-Fi, а также Bluetooth – с поддерживаемыми аудиокодеками aptX, aptX HD, aptX LL и AAC. Для управления используется пульт ДУ или фирменное мобильное приложение.



Возможности настройки характера звучания включают регулировку тембра в области низких и высоких частот. Мощности встроенных усилителей (2 х 50 Вт) более чем достаточно для помещения средней площади, однако, если душа просит более глубоких басов, к Triangle AIO Twin можно подключить активный сабвуфер.